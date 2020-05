Mark Hamill reconheceu que foi indiscreto ao admitir publicamente que tinha uma visão muito diferente para Luke Skywalker do que aquela que apareceu em "Star Wars: Os Último Jedi" (2017), o segundo filme da terceira trilogia.

Porém, não é algo inédito: algumas das suas ideias para o jovem Jedi na primeira trilogia (1977-1983) também ficaram pelo caminho.

Em declarações à rádio SiriusXM, o ator recordou as suas conversas com o criador da saga George Lucas após o "Episódio V - O Império Contra-Ataca" (1980) e de se ter queixado de algo "tão previsível e reconfortante" que lera no argumento do que que viria a ser "O Regresso de Jedi" (1983).