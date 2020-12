Steven Soderbergh vai fazer uma sequela "filosófica" de "Contágio" com o mesmo argumentista.

"Tenho um projeto em preparação em que o Scott Burns está a trabalhar comigo que é uma espécie de sequela filosófica do 'Contágio', mas num contexto diferente", revelou o cineasta no podcast Happy Sad Confused.

"Poderemos olhar para ambos como uma espécie de par, mas com cores de cabelo muito diferentes. Portanto, o Scott e eu temos estado a falar sobre 'Qual é a próxima iteração de uma história tipo 'Contágio'?' Temos estado a trabalhar nisso. Provavelmente deveríamos apressar isso um pouco", acrescentou.

No início deste ano, o filme de 2011 ganhou uma nova vida ao disparar para a primeira posição nos mais alugados por causa das semelhanças com a situação de emergência provocada pela pandemia mundial.

O drama com Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law e Kate Winslet, apresentava distanciamento social, hospitais improvisados e disputas por curas de eficácia duvidosa muito antes da COVID-19 torná-los realidade, bem como pessoas a esvaziarem as prateleiras dos supermercados por causa do pânico generalizado.

Para reforçar as semelhanças, tudo começava com uma mulher de negócios que involuntariamente levava para os EUA um vírus contraído na Ásia, transmitido aos homens através dos animais.