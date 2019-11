Na música, Shawn Mendes repetiu a vitória do ano passado como Estrela Masculina, mas também "Señorita" (com Camila Cabello) foi eleita a Canção de 2019.

Noutras categorias, houve vários prémios para o grupo BLACKPINK e Billie Eilish foi eleita como Estrela Feminina e "Lover", de Taylor Swift, arrecadou a categoria de Álbum de 2019.

A família Kardashian voltou a reinar nos "reality shows", mas entre as personalidades premiadas, destaque para o duplo prémio atribuído a Zendaya, eleita tanto a Estrela Feminina em cinema por "Homem-Aranha: Longe de Casa" como Estrela Drama em televisão graças a "Euphoria".

LISTA DE PREMIADOS (categorias principais)

CINEMA

Filme de 2019

Vingadores: Endgame

Filme de Drama

After

Filme de Comédia

Mistério a Bordo

Filme de Ação

Vingadores: Endgame

Filme para a Família

Aladdin

Estrela Masculina

Robert Downey Jr. (Vingadores: Endgame)

Estrela Feminina

Zendaya (Homem-Aranha: Longe de Casa)

Estrela de Drama

Cole Sprouse (A Distância Entre Nós)

Estrela de Comédia

Noah Centineo (The Perfect Date)

Estrela de ação

Tom Holland (Homem-Aranha: Longe de Casa)

Estrela de animação

Beyoncé (O Rei Leão)

TELEVISÃO

Série de 2019

Stranger Things

Série de Drama

Stranger Things

Série de Comédia

A Teoria do Big Bang

Estrela Masculina

Cole Sprouse (Riverdale)

Estrela Feminina

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Estrela em Drama

Zendaya (Euphoria)

Estrela em Comédia

Kristen Bell (The Good Place)

Série mais merecedora de ser vista de seguida

Outlander

Série de Ficção Científica/Fantasia

Shadowhunters

Reality show

Keeping Up With the Kardashians

Estrela de Reality

Khloe Kardashian (Keeping Up With the Kardashians)

Talk Show diurno

The Ellen DeGeneres Show

Talk Show noturno

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

MÚSICA

Estrela Masculina

Shawn Mendes

Estrela Feminina

Billie Eilish

Melhor Grupo

BLACKPINK

Álbum de 2019

Lover (Taylor Swift)

Canção de 2019

"Señorita" (Shawn Mendes & Camila Cabello)

Artista Country

Blake Shelton

Artista Latino

Becky G

Vídeo Musical

"Kill This Love" (BLACKPINK)

Digressão

BLACKPINK 2019 World (BLACKPINK)

Outros

Estrela das Redes Sociais 2019

David Dobrik

Espetáculo de comédia 2019

"Kevin Hart: Irresponsible" (Kevin Hart)

Ícone 2019

Jennifer Aniston