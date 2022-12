Com grande poder, vem grande responsabilidade... James Gunn provavelmente não imaginou o impacto de uma inocente partilha nas redes sociais.

Este sábado, o realizador dos filmes "Guardiões da Galáxia" e "Esquadrão Suicida", promovido a líder máximo criativo dos destinos dos heróis da DC no cinema a 1 e novembro, partilhou uma mensagem sobre o 44.º aniversário da estreia nos cinemas do primeiro filme "Super-Homem" com Christopher Reeve, acompanhada do poster.

Nas respostas, alguns fãs não viram na partilha apenas um sinal de nostalgia, principalmente depois do impacto de um artigo recente da revista The Hollydood Repotrer sobre os planos para o futuro, incluindo o cancelamento de "Mulher-Maravilha 3" e os lugares em risco de Jason Momoa como Aquaman e Henry Cavill... como o Super-Homem.

Quando um fã perguntou a James Gunn o que ele "estava a tentar querer dizer", a resposta foi "Estou e tentar dizer que é o 44.º aniversário da estreia de 'Super-Homem', que é um grande filme.

Uma pergunta sobre se Super-Homem voltaria ao grande ecrã teve uma resposta esclarecedora do agora diretor executivo da DC Studios: "Sim, claro. Super-Homem é uma grande prioridade, se não mesmo a maior prioridade".

James Gunn também classificou como "importante" o Lanterna Verde, mas esclareceu que o regresso de Ryan Reynolds não é uma prioridade sua "e ainda menos" do próprio ator e desmentiu que isso estivesse nos planos quando o realizador Zack Snyder tomava decisões criativas nos filmes DC.

À direita, James Gunn na rodagem de "O Esquadrão Suicida"

"Claro: falso" foi a resposta a outra mensagem que perguntava se queria desmentir um fã que alegava que ele não gostava de Henry Cavill, que voltou a reaparecer como o Super-Homem durante os créditos de "Black Adam".

Quando o fã que fez a alegação inicial respondeu que ainda mais pessoas o tinham contactado depois do desmentido, a reforçar que tinha mesmo uma grande antipatia pelo ator, o diretor executivo respondeu: "Tão estranho. Você parecia tão conectado! De qualquer forma, acabei de ter 40 pessoas a entrar em contacto comigo para dizer que você acabou de ser expulso da cave da sua mãe. Meu, lamento muito".