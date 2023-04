"Super Mario Bros. O Filme" arrecadou uns impressionantes 59,9 milhões de dólares no último fim de semana nos EUA e Canadá, deixando facilmente a concorrência a grande distância, revelam os últimos dados atualizados.

Foi o terceiro melhor fim de semana em receitas de sempre para um filme de animação. Contando com os últimos valores conhecidos para segunda-feira, a parceria dos estúdios Universal, Nintendo e Illumination é o maior sucesso do ano até agora, arrecadando 439,5 milhões no mercado doméstico e 449 milhões no interncional, para um total de 888,5 milhões, aproximando-se cada vez mais dos históricos mil milhões nas bilheteiras.

Entre as vozes na versão original da animação baseada no jogo estão Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black e Keegan-Michael Key.

O segundo lugar nas bilheteiras foi para o filme de terror encharcado de sangue "Evil Dead Rise - O Despertar", com 24,5 milhões, - "uma excelente abertura" e acima das expectativas para um filme feito por apenas 17 milhões, destacou o analista David A. Gross.

Lily Sullivan e Alyssa Sutherland são as protagonistas como irmãs a lutar contra demónios neste filme produzido originalmente para ser lançado diretamente na plataforma de streaming HBO Max.

Outro novo lançamento, o filme de ação e guerra da MGM "Guy Ritchie's The Covenant", não se saiu tão bem, arrecadando cerca de 6,4 milhões de dólares, ficando em terceiro lugar. Gross notou que o "início fraco" ficou bem aquém da média do género nas salas.

Jake Gyllenhaal protagoniza a história como um sargento do exército dos EUA que, depois de regressar ao seu país, volta ao Afeganistão para resgatar um amigo (interpretado por Dar Salim, dinamarquês nascido no Iraque) que uma vez o salvou dos talibãs.

Em quarto lugar, ainda forte na sua quinta semana nos cinemas, ficou o 'thriller' neo-noir da Lionsgate "John Wick: Capítulo 4", com 5,8 milhões. Keanu Reeves interpreta o assassino no filme que já é o maior sucesso comerical da saga, com 359 milhões de dólares.

E em quinto lugar ficou "Air", da Amazon Studios, um drama desportivo sobre o negócio envolvendo a Nike e a estrela do basquetebol Michael Jordan, por 5,5 milhões. Num cinema direcionada para um público mais adulto, o filme de e com Ben Affleck (além de Matt Damon e Viola Davis) já arrecadou uns respeitosos 42,1 milhões no mercado americano e 27 no internacional.