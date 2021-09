Super Mario, personagem da Nintendo que é um ícone dos videojogos em todo o mundo, vai finalmente dar outro grande salto para o grande ecrã, como um filme de animação.

A Nintendo anunciou o impressionante elenco de vozes para o filme e a data de estreia nos cinemas: 21 de dezembro de 2022.

Chris Pratt como Mario e Charlie Day como Luigi lideram o elenco, acompanhados de Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Jack Black (o vilão Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e o comediante Sebastian Maniscalco (Spike).

"Cada voz foi escolhida pela sua capacidade de captar o espírito único da sua personagem”, destaca o comunicado de quinta-feira, mas as redes sociais não demoraram a encher-se de críticas pela falta de vozes de atores de origem italiana.

O criador da saga, Shigeru Miyamoto, está a trabalhar no projeto em colaboração com Chris Meledandri, fundador e presidente do estúdio americano Ilumination Entertainment, conhecido, entre outras obras, por "Gru, o Maldisposto".

"Mario e Luigi são dois dos heróis mais amados de toda a cultura popular, e estamos honrados por ter a oportunidade única de trabalhar tão de perto com Shigeru Miyamoto e a equipa amplamente criativa da Nintendo para dar vida a estas personagens num filme de animação, diferente de qualquer filme que a Illumination fez até agora", destacou Meledandri no comunicado oficial.

Já Miyamoto tentou tranquilizar os receios dos fãs de que o novo filme será uma apenas tentativa de ganhar dinheiro.

"Estamos a colaborar com o Chris e a sua experiente equipa não apenas para para criar um filme autorizado, mas uma nova peça de entretenimento que dá vida a Super Mario Bros. no ecrã e permite que todos apreciem, quer conheçam o jogo ou não", explicou.

"Até agora, a produção é construtiva e está a correr muito bem, e ambas as partes estão a aprender muito uma com a outra Pedimos humildemente que os fãs aguardem um pouco mais pela estreia e esperamos que estejam ansiosos para ver as personagens únicas de Super Mario Bros. no grande ecrã", conclui.

Super Mario Bros (1993)

A precaução tem justificação: no caso de "Super Mario", este é um regresso ao cinema pois já existe um filme em imagem real com Bob Hoskins e John Leguizamo.

Lançado em 1993, não só é considerado uma das piores adaptações de cinema de um videojogo, mas também um dos piores filmes de sempre, rejeitado até pelos próprios atores.