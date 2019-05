Elton John e Taron Egerton, o ator que o interpreta no grande ecrã, fizeram um dueto da canção "Rocket Man" na festa de gala que se seguiu à apresentação do filme sobre a vida do cantor britânico na quinta-feira à noite no Festival de Cannes.

Há vários meses que circulavam rumores sobre a atuação, mas também se dizia que não ia acontecer por causa da intensa agenda de Elton John e possíveis preocupações com a segurança.

Ainda com Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard, e realizado por Dexter Fletcher, "Rocketman" explora a ascensão do cantor e compositor, assim como sua frutífera relação de trabalho com Bernie Taupin, que escreveu as letras de várias das suas canções.

Entre 1970 e 1976, a dupla lançou 14 álbuns, que incluíram canções que se tornaram clássicos, entre elas "Rocket Man", "Crocodile Rock", "Bennie and the Jets" e "Don't Go Breaking My Heart".

Após um breve afastamento, retomaram a colaboração em 1980, o que levou Elton John novamente ao topo das tabelas, especialmente com a canção "I'm Still Standing".

A estreia de "Rocketman" nos cinemas portugueses será a 30 de maio.

Trailer.