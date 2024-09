A comédia de terror "Beetlejuice Beetlejuice" continuou forte na América do Norte no segundo fim de semana de exibição, arrecadando 51,7 milhões de dólares e novamente ajudando a dar uma nova vida aos cinemas norte-americanos, disseram observadores da indústria no domingo.

A tão esperada sequela de Tim Burton do popular "Os Fantasmas Divertem-se" de 1988 teve uma previsível queda em relação à sensacional estreia de 110 milhões do fim de semana passado, mas superou facilmente as outras ofertas de Hollywood no período de sexta-feira a domingo.

O novo filme traz de volta Michael Keaton como o fantasma hilariante e inclui os veteranos Winona Ryder e Catherine O'Hara, com as novidades no elenco a serem Jenna Ortega (cujo papel como a assustadora “Wednesday” da série de TV da Netflix a tornou uma escolha natural para o papel), Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Caindo apenas 54%, o total doméstico chegou a uns excelentes 188 milhões em 10 dias, em contraste com os mornos 76,3 milhões do resto do mundo, para um total de 264 milhões.

Com 62.714 espectadores nos primeiros 11 dias nas salas, Portugal acompanha a falta de entusiasmo fora da América do Norte e o menor peso da nostalgia pelo filme original, que não estreou nas salas de cinema de vários países.

Apesar disso, "Beetlejuice Beetlejuice" deverá chegar na próxima semana aos cerca de 300 milhões nas bilheteira que se estima serem necessários para o estúdio ver o retorno do seu investimento e confirmar o sucesso comercial, apesar de mais de 70% serem da América do Norte em vez uma maior preponderância do mercado internacional, o que prejudicou "Tornados" durante o verão.

"Não Fales do Mal"

Num muito distante segundo lugar na América do Norte ficou "Não Fales do Mal", um novo filme de terror psicológico dos estúdios Blumhouse e da Universal Pictures, que arrecadou cerca de 11,5 milhões de dólares, ligeiramente acima dos 10 milhões apontados nas previsões.

"Esta é uma abertura sólida para um novo filme de terror", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, acrescentando que as críticas e as pontuações do público "são excelentes", bons sinais para as próximas semanas para uma produção que custou 15 milhões antes do marketing.

Também já nos cinemas portugueses, James McAvoy e Mackenzie Davis são os protagonistas do que é uma nova versão de um filme dinamarquês, com uma família americana convidada a ficar numa remota fazenda britânica, rapidamente descobrindo que os seus aparentemente agradáveis anfitriões são, na verdade, assassinos em série.

O terceiro lugar foi para a comédia de super-heróis "Deadpool & Wolverine", com mais 5,2 milhões de dólares: o filme com Ryan Reynolds e Hugh Jackman arrecadou uns enormes 621,5 milhões no mercado interno em oito semanas e 1,3 mil milhões em todo o mundo, a sétima maior bilheteira do Universo Cinematográfico Marvel.

Em quarto lugar ficou outra nova estreia, o falso documentário político "Am I Racist?", com 4,8 milhões, onde o comentador conservador Matt Walsh se disfarça para participar em 'workshops' anti-racismo e em jantares intelectuais, numa crítica provocadora ao politicamente correto, com táticas comparadas com os filmes "Borat". Não está anunciada a estreia nos cinemas portugueses.

E em quinto lugar, caindo duas posições, mas ainda com bom desempenho para uma biografia política, ficou "Reagan", com 2,8 milhões de dólares, onde Dennis Quaid retrata o 40.º presidente dos EUA: ao terceiro fim de semana, a receitas globais estão nos 23,3 e a estreia nacional está anunciada para 10 de outubro.

Em sexto lugar ficou a grande vítima do fim de semana de estreais: após as más críticas, "The Killer’s Game", com Dave Bautista como um assassino veterano que ordena um contrato para o seu próprio assassinato após ser erradamente diagnosticado com uma doença terminal, arrecadou apenas 2,6 milhões em 2.623 cinemas. Não foi anunciada a estreia portuguesa.