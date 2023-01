Um dia após as nomeações para os Óscares, chegou o anúncio das escolhas para o equivalente francês, os César.

Lançado no Festival de Cannes e visto em Portugal no encerramento em Lisboa da Festa do Cinema Francês em novembro, o popular "O Inocente" emergiu como o favorito na corrida para os prémios da Academia de Cinema Francesa: realizado, escrito e protagonizado por Louis Garrel, o aclamado filme cruza a comédia romântica com o "thriller" burlesco e recebeu 11 nomeações, incluindo Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Ator Principal, além dos Atores Secundários Roschdy Zem, Anouk Grinberg e Noémie Merlant (esta conhecida por "Retrato de Uma Rapariga em Chamas" e, mais recentemente, "Tár").

A liderança de "O Inocente" é descrita como uma surpresa, já que ficou à frente do drama policial sobre a investigação de um feminicídio "La nuit du 12", que é regresso em grande de Dominik Moll, que ganhou o César de Melhor Realização há 22 anos com "Harry, um Amigo Ao Seu Dispor" (2000).

Com várias nomeações e na corrida a Melhor Filme destacam-se ainda "En Corps", de Cédric Klapisch, sobre a história de uma dançarina clássica que renasce após uma lesão; "Pacifiction", de Albert Serra, marcado pela presença do ator Benoît Magimel como um calculista funcionário público e com co-produção portuguesa da Rosa Filmes; "Les Amandiers", de Valeria Bruni-Tedeschi, cujo lançamento tem estado envolvido em polémica por causa do indiciamento por violação do protagonista Sofiane Bennacer (e atual companheiro da realizadora e atriz, que denunciou um "linchamento mediático"); e "Novembre", de Cédric Jimenez, sobre os atentados em Paris do 13 de novembro de 2015.

Após ter falhado nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, "Saint Omer", de Alice Diop, um dos poucos nomeados lançados comercialmente nos cinemas portugueses, surge em várias categorias, ficou de fora na categoria de Melhor Filme, mas é o favorito para Melhor Primeiro Filme.

Além dos atores de "O Inocente", destacam-se nas nomeações nas categorias de interpretação nomes como Fanny Ardant, Juliette Binoche, Virginie Effira, Adèle Exarchopoulos, Jean Dujardin, Vincent Macaigne, Denis Ménochet, François Civil e Pio Marmaï.

A 48 ª cerimónia dos César terá lugar a 24 de fevereiro, presidida pelo ator Tahar Rahim e contará com um prémio honorário ao cineasta norte-americano David Fincher.