O estúdio The Walt Disney Co. desvendou na terça-feira uma grande alteração nas datas de estreia dos seus próximos lançamentos para as salas de cinema.

Além do adiamento da saga "Avatar", uma das grandes novidades é que foram colocados dois filmes "Star Wars" na agenda do estúdio para 2026.

Um filme sem título que estava anunciado há vários anos para estrear nos cinemas a 19 de dezembro de 2025 foi adiado para 22 de maio de 2026. Mas cinco meses mais tarde chega outro, também sem título, a 18 de dezembro de 2026.

Um outro filme continua marcado para 17 de dezembro de 2027, mas isso ficou de fora do comunicado oficial da Lucasfilm (parte da Disney).

O último filme sobre a "galáxia muito, muito distante" foi "Star Wars - Episódio IX: A Ascensão de Skywalker", em dezembro de 2019.

Embora não tenham sido indicados quais são os filmes, três projetos foram anunciados durante a "Star Wars Celebration 2023" a 7 de abril em Londres.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o mais provável é que 22 de maio de 2026 seja a data do projeto que está mais adiantado, aquele que marca o regresso de Daisy Ridley como a Mestre Jedi Rey, realizado pela vencedora de dois Óscares Sharmeen Obaid-Chinoy.

A história decorrerá 15 anos após a conclusão da Saga Skywalker, com a heroína a tentar reconstruir uma Nova Ordem Jedi e os poderes que surgem para derrubá-la.

Em fase ativa de desenvolvimento está um épico de James Mangold, que assim renovará a ligação com Lucasfilm após o quinto "Indiana Jones", que levará a saga ao seu passado mais longínquo para contar a história do primeiro Jedi para manejar a Força e usá-la como "um poder libertador numa era de caos e opressão".

O terceiro projeto é descrito como o culminar da história "Star "Wars" no "presente" da saga ou seja, no mesmo universo das séries do Disney+ "The Mandalorian", "O Livro de Boba Fett" e as ainda inéditas "Ahsoka" e "Skeleton Crew", à volta da escalada do conflito entre os restos do Império e a incipiente Nova República.

No que é uma recompensa após muitos anos de trabalho na Lucasfilm, o realizador será Dave Filoni, ligado precisamente a essas séries e também a "Star Wars: The Clone Wars", "Star Wars Rebels", "Star Wars Forces of Destiny" e "Star Wars Resistance".

A Disney não indicou qualquer razão para as alterações das suas estreias, mas a comunicação social norte-americana nota o contexto em que está a ocorrer: uma greve dos argumentistas de Hollywood que perturba vários projetos e o plano da empresa para aumentar os lucros através de profundos cortes nas despesas.

O presidente executivo da Disney, Bob Iger, estabeleceu uma meta de cortar 5,5 mil milhões de dólares por ano, incluindo três mil milhões em conteúdos não desportivos.