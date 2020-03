Músico, realizador, produtor, argumentista de BD, Filipe Melo é um artista multifacetado, que participou em projetos como “Deixem o Pimba em Paz” ou “Uma Nêspera no Cu” e é co-autor de livros premiados como “Os Vampiros” e a trilogia “Dog Mendonça e Pizzaboy”.

Ele não a pôs na sua lista de escolhas, mas colocamos nós: a curta-metragem que realizou, “Sleepwalk”, que conquistou o último Prémio Sophia para Melhor Curta-Metragem de Imagem Real, está disponível para visualizar gratuitamente online.

Já o seu novo livro, como sempre assinado com o desenhador Juan Cavia, chama-se “Balada para Sophie” e tem lançamento previsto para junho.

As escolhas de Filipe Melo

“The Wire”

Filipe Melo: “Demorei muito tempo até pegar nesta série. Vi-a no final do ano passado e foi das melhores semanas da minha vida.”

Onde: Disponível na HBO Portugal. Série televisiva policial de 60 episódios em seis temporadas criada por David Simon, exibida originalmente entre 2002 e 2008, considerada uma das melhores séries de sempre, sobre as diversas facetas do combate ao crime na cidade de Baltimore.