No seu primeiro livro de não-ficção, o aclamado cineasta Quentin Tarantino apresenta uma lista de filmes considera "perfeitos".

"Cinema Speculation" é uma viagem, em jeito de teoria e crítica de cinema, organizada à volta dos principais filmes americanos da década de 1970 que Tarantino, nascido em 1963, descobriu nas salas, muitas vezes antes de ter a idade apropriada.

No ensaio escrito num tom imediatamente reconhecível pelos fãs do seu cinema surgem sete filmes perfeitos do século XX.

"Regresso ao Futuro"

Os títulos não são obscuros e destaca-se a presença do género do terror: pela ordem de apresentação, surge primeiro a versão original de "The Texas Chain Saw Massacre" ("Massacre no Texas"), de Tobe Hooper (1974); "Jaws" ("Tubarão"), de Steven Spielberg (1975); e "The Exorcist" ("O Exorcista"), de William Friedkin (1973).

Seguem-se as comédias "Annie Hall", de Woody Allen (1977), e "Young Frankenstein" ("Frankenstein Júnior"), de Mel Brooks (1974); o "sci-fi" de "Back to the Future" ("Regresso ao Futuro"), de Robert Zemeckis (1985, o mais recente na lista); e o "western" revisionista "The Wild Bunch" ("A Quadrilha Selvagem"), de Sam Peckinpah (1969).

"Cinema Speculation" está disponível desde 1 de novembro, encontrando-se em algumas lojas portuguesas a edição britânica da Orion Publishing.