"A Festa é o evento de programação de cinema com mais adesão de público no Teatro Académico", disse hoje à agência Lusa o diretor do TAGV, Fernando Matos Oliveira, que espera que a edição de este ano seja uma das melhores de sempre.

O foco do festival volta a ser o cinema francês contemporâneo, havendo uma aposta assumida em filmes produzidos e realizados na temporada do ano passado. A revisitação do cinema clássico francês decorre ao longo do ano, nas mais de cem sessões de cinema programadas anualmente pelo TAGV.

"A Festa é também mais um passo no retorno da francofonia, no retorno da língua francesa", refere Fernando Matos Oliveira, que espera que a população de Coimbra adira, como é habitual, ao evento, que este ano terá pela primeira vez sessões à meia-noite.

Segundo os organizadores, "a dicotomia entre modos de vida e problemas sociais de realidades distintas é o foco deste ano na Festa do Cinema Francês. De um lado, filmes sobre refugiados de guerra e infâncias roubadas, e, do outro, cinema sobre luta de géneros, ficção científica e maternidade".