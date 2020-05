A Viagem de Chihiro

"Ainda estamos a desenhar tudo à mão, mas demora mais tempo para concluir um filme porque estamos a desenhar mais fotogramas [ou seja, mais desenhos diferentes por cada segundo de duração]. Portanto, há mais desenhos para fazer do que antes. Quando estávamos a fazer 'O Meu Vizinho Totoro', tínhamos apenas oito animadores. Fizemos 'Totoro' em oito meses. Para o filme atual em que Hayao Miyazaki está a trabalhar, temos 60 animadores, mas só estamos a conseguir criar um minuto de animação num mês", explicou o produtor Toshio Suzuki à revista Entertainment Weekly.

E as contas estão feitas: 12 minutos por ano.

"Na verdade, há três anos que estamos a trabalhar neste filme, portanto significa que até agora completámos 36 minutos. Temos esperança de conseguir acabar nos próximos três anos", indicou, o que coloca a estreia cerca de uma década depois do último filme, "As Asas do Vento".

Na longa carreira de Miyazaki estão títulos como "Nausicaä do Vale do Vento", "O Castelo no Céu" (1986), "O Meu Vizinho Totoro" (1988), "Porco Rosso - O Porquinho Voador" (1992), "Princesa Mononoke" (1997), "A Viagem de Chihiro" (2001) e "O Castelo Andante" (2004).