"Paddington 3" vai mesmo acontecer.

Representantes do Studiocanal confirmaram à publicação Variety que o projeto à volta do urso do Perú que viajou até Londres e encontrou um novo lar junta da família Brown está na fase crucial de "desenvolvimento ativo".

O estúdio salientou que estão a trabalhar com "muito empenho" e "cuidado", "como aconteceu no filme 1 e 2", aclamados sucessos de bilheteira globais que rapidamente se tornaram clássicos para toda a família.

Não há mais detalhes sobre o terceiro filme, mas sabe-se que terá de encontrar um novo realizador: apesar de se manter envolvido na definição do argumento, por causa do seu trabalho nos filmes "Paddington" Paul King foi atraído para outros grandes projetos em Hollywood e está fazer "Wonka", um filme que chegará aos cinemas em 2023 sobre a origem de Willy Wonka (de "Charlie e a Fábrica de Chocolate").

Os filmes de 2014 e 2017 juntaram Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Julie Walters. Cada um no seu filme, Nicole Kidman e Hugh Grant brilharam como vilões.

Para a popularidade foi também decisivo Ben Whishaw como a voz de "Paddington", que regressou na série de animação no Nickelodeon, que estreará uma segunda temporada em abril.