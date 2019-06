“Terra” foi filmado no Alentejo e tem como protagonista Nuno Alves, um homem que faz carvão em dois grandes fornos cobertos de terra. Embora o processo de fazer carvão seja central no filme, o trabalho da portuguesa Rossana Torres e do japonês Hiroatsu Suzuki “não é propriamente um trabalho documental, é mais uma procura, uma pesquisa cinematográfica da imagem, do som e da maneira de transmitir uma emoção ou de sentir, sentir os elementos naturais, e não só”.

Com o filme, os dois realizadores pretendem, explicou Rossana Torres em declarações à Lusa, “fazer pensar sobre o universo, o mundo, os ciclos naturais, a ancestralidade, também, do ser humano e da vida, descobrir mundos, no fundo, a partir de uma coisa concreta, que neste caso é fazer carvão”.

Os dois realizadores conheceram-se há alguns anos na mesma região que serve de cenário ao filme, e aí iniciaram “uma experiência sem compromisso nenhum”.

“Fomos filmando, filmávamos os dois, situações, encontro com pessoas, conhecer pessoas, conhecer lugares, e daí surgiu o [primeiro filme] ‘Cordão Verde’ [de 2009], que foi uma experiência riquíssima, uma aprendizagem dos dois lados muito grande sobre tudo, sobre o mundo sobre o cinema”, contou Rossana Torres.