Depois do lançamento de "À La Portugaise", primeiro single e faixa-título do próximo álbum de Rossana, a artista portuguesa radicada em Londres revela "Inglaterra", a nova canção de avanço.

"Este novo tema, que nos fala sobre ser-se emigrante e viver numa realidade diferente, e que ao mesmo tempo nos transporta para os bailes do verão lisboeta — sem dizer que não a um ‘pezinho’ de samba — exalta a tão nossa saudade, trazendo na volta um pedaço de Inglaterra", descreve a editora em comunicado.

"'Inglaterra' não é uma canção que apenas resulta de influências; é uma canção que fala, isso sim, sobre influências. Numa realidade que se desenrola entre dois mundos distintos: a sua terra natal e a terra que escolheu; é em Londres que Rossana renasce artisticamente. Entre o impacto desta vivência bipartida, é notória a sua relação com os sons da lusofonia, que vai redescobrindo em várias das suas criações, e a conciliação nas sonoridades mais jazz, blues e psicadélicas que a capital britânica a aproximou", acrescenta.

Rossana, nome artístico de Inês Barroso, editou o primeiro álbum, "The Entertainer", no ano passado. "À La Portugaise", o segundo longa-duração, está agendado para novembro. Com formação em piano clássico, a artista explora jazz, rock, música latina, folclórica portuguesa e eletrónica, descreve a editora.