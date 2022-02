Russell Crowe e Julia Roberts ganharam o Óscar de Melhor Atriz e Atriz no mesmo ano, com "Gladiador" e "Erin Brokovich" (2000), mas não se encontraram pela primeira vez na cerimónia.

Em declarações para o novo livro "From Hollywood with Love", o realizador australiano P. J. Hogan revelou que o ator foi a sua primeira escolha para o filme "O Casamento do meu Melhor Amigo", de 1997, onde a personagem de Julia Roberts descobria que estava apaixonada pelo seu "melhor amigo" quando ele está prestes a casar-se, que acabou por ser interpretado por Dermot Mulroney.

O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997)

Na opinião de Hogan, Crowe era "provavelmente o ator mais incrível que alguma vez tinha conhecido", já que a sua esposa, a realizadora Jocelyn Moorhouse, tinha trabalhado com ele num dos seus primeiros filmes, "A Última Prova" (1991).

Mas como Crowe era praticamente desconhecido em Hollywood naquela altura, precisava ser aprovado por Julia Roberts. Esperando que a química entre os dois saltasse à vista, o realizador organizou uma reunião para lerem o argumento em conjunto.

"Não sei o que correu mal. Foi uma das piores leituras de argumento por que já passei. O Russell estava sentado à frente da Julia. Ele agarrou e olhou para aquele argumento, não olhou para ela uma única vez. Leu cada linha num tom monótono. A certa altura, a Julia estava literalmente debruçada sobre a mesa, a olhar, tipo a centímetros do rosto do Russell, a tentar estabelecer contacto visual. E ele não olhava para ela", recordou Hogan no excerto do livro publicado pela revista Vulture, a poucos meses dos 25 anos da estreia da comédia romântica.

Hogan acrescentou: “No final da leitura, o Russell veio ter comigo e disse ‘Acho que correu muito bem’. E nessa altura soube que o Russell não estaria no 'O Casamento do meu Melhor Amigo'".

L.A. Confidencial (1996)

Embora o realizador não saiba o que "correu mal", Russell Crowe pode ter sabotado deliberadamente o teste por causa de outro projeto menos comercial de que não queria abrir mão: ao mesmo tempo que Julia Roberts, Dermot Mulroney e Cameron Diaz faziam a comédia romântica no verão de 1996, o ator trabalhava com o realizador Curtis Hanson e ao lado de Kim Basinger e Guy Pearce no filme que o tornaria uma estrela em Hollywood... "L.A. Confidencial".