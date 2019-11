Já o Deadline avançou com o exclusivo de que a Warner Bros pretende que Colin Farrell seja o Pinguim, completando o trio de vilões contra Batman: Paul Dano será o Enigma e Zoe Kravitz foi escolhida para ser Catwoman.

A última vez que o ator irlandês andou pelo mundo dos super-heróis da banda desenhada também foi como vilão: ele foi Bullseye, um dos poucos destaques elogiados de "Daredevil" (2003), com Ben Affleck.

As negociações são processos formais, mas nem sempre são "factos consumados": fracassaram com Jonah Hill para ser o Enigma.

No elenco, está confirmado Jeffrey Wright no papel do comissário James Gordon, um dos aliados de Batman na cidade de Gotham.

"The Batman" será o primeiro filme com o super-herói como protagonista desde a trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale. O realizador Matt Reeves define o projeto como uma história "muito pessoal" e "precisa" sobre o herói. A previsão é que seja o primeiro de uma nova trilogia e a rodagem vai começar em Londres a 13 de janeiro de 2020.

A chegada aos cinemas portugueses foi marcada para 24 de junho de 2021.