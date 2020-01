Com estreia prevista para para 24 de junho de 2021 (cinemas portugueses), "The Batman" será o primeiro filme de uma nova trilogia com o super-herói como protagonista desde a de Christopher Nolan com Christian Bale. Matt Reeves define o projeto como uma história "muito pessoal" e "precisa" sobre o herói.

Robert Pattison é o novo Cavaleiro das Trevas e além do Pinguim ainda irá enfrentar Paul Dano como o Enigma e Zoe Kravitz como a Catwoman.

No elenco estão confirmados Andy Serkis (o mordomo Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (comissário Gordon), John Turturro (Carmine Falcone). Em papéis desconhecidos estarão Peter Sarsgaard e Jayme Lawson, no que será o segundo filme da carreira.

O início da rodagem estava marcada para 13 de janeiro, mas imagens partilhadas nas redes sociais indicam que Londres já se transformou na cidade de Gotham esta segunda-feira (6) e com a equipa principal: Robert Pattison já foi "apanhado" em cima de uma mota, bem como alguém muito parecido com o próprio Colin Farrell (com cabelo branco).