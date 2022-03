Um multiplexe de cinemas no estado do Texas vai apertar a segurança para evitar que alguém tenha a tentação de imitar o espectador que decidiu levar um morcego a sério e soltá-lo durante uma sessão do novo filme "The Batman".

Embora não tenha sido identificado, pensa-se que a pessoa decidiu pregar uma partida inspirado pela estreia do filme protagonizado por Robert Pattinson e a existência de muitos morcegos na área da cidade de Austin.

Numa das sessões de sexta-feira à noite no Cinépolis, os funcionários tiveram de interromper a projeção.

"Estou no filme 'Batman' e existem bats [morcegos] a sério na sala", partilhou um espectador nas redes sociais com um vídeo em que se vê o animal a voar de um extremo ao outro da sala e a hastag #Imcooloffthat [Por mim está tudo bem com isso].

Um outro vídeo que foi partilhado revela que uma responsável acabou por avisar que iam ficar outra vez às escuras para ver se o animal saia atraído pela luz da área de entrada. Alguns espectadores riram após o aviso de que se "algum dos presentes se sentir incomodado por estar na escuridão com um morcego, é melhor sair da sala".

O estratagema não resultou e apesar de ter sido oferecida a devolução do valor dos bilhetes, a maioria dos espectadores ficou para continuar a ver o filme.

A porta-voz dos cinemas Annelise Holyoak informou que ninguém foi afetado: "O controlo de animais local foi imediatamente contactado e estão a supervisionar a situação para garantir a segurança de convidados, colegas e animal. Para garantir que uma brincadeira como esta não volta a acontecer, reforçámos a segurança e estamos a revistar ocorra novamente, adicionámos mais segurança adicional e estamos a revistar à entrada todos os sacos dos convidados".