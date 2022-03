O realizador Matt Reeves divulgou online uma cena de "The Batman" que foi cortada da versão que está em exibição nos cinemas desde o início de março.

No versão de cinema, o Joker interpretado por Barry Keoghan só parece mesmo (desfocado) no final, mas numa primeira versão existia mais cedo um frente a frente no asilo Arkham com o Cavaleiro das Trevas de Robert Pattinson.

Em várias entrevistas antes da estreia do filme, o realizador falou o motivo deste encontro: para perceber qual a razão para o Riddler (Paul Dano) lhe deixar mensagens, Batman decide falar com outro assassino.

A cena tem sido comparada aos momentos entre o Dr. Lecter e Clarice Starling em "O Silêncio dos Inocentes" (1991) e quando Batman diz ao Joker (também praticamente sempre desfocado) que quer saber como o Riddler pensa, este responde que eles os dois são iguais.

Segundo Matt Reeves, estes cinco minutos acabaram por ser cortados porque não eram necessários: comunicavam o que já tinha sido estabelecido por ooutros momentos do filme.

A CENA CORTADA.