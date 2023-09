"The Burial" é o título do novo filme que junta os vencedores dos Óscares Tommy Lee Jones e Jamie Foxx v

No seu primeiro filme em três anos, Tommy Lee Jones interpreta o proprietário de uma agência funerária que recorre a um carismático advogado (Foxx) para tentar salvar o negócio da família e a dupla improvável e explosiva acaba por expor a corrupção empresarial e a injustiça racial.

Realizado por Maggie Betts, "The Burial" é baseado num artigo de Jonathan Harr publicado no "The New Yorker" e no elenco surgem ainda nomes como Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, Bill Camp e Alan Ruck.

O lançamento está marcado para 13 de outubro.

VEJA O TRAILER.