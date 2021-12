O rapper, produtor e executivo americano Jay-Z defendeu o seu 'western' "The Harder They Fall", dizendo que aposta em corrigir as ideias equivocadas estabelecidas no género como a de que todos os cowboys eram brancos.

A estrela da música produz o drama da plataforma de streaming Netflix, protagonizado por Idris Elba e Regina King, acompanhados por um elenco de atores negros.

Embora clássicos do género em Hollywood, como a icónica "Trilogia dos Dólares", do cineasta italiano Sergio Leone, peça fundamental do chamado "Western Spaghetti" - com Clint Eastwood no papel principal e música do falecido compositor Ennio Morricone -, deixem de fora muitas minorias, o realizador de "The Harder They Fall", Jeymes Samuel, garante que um em cada quatro cowboys históricos eram negros.

"Existem muitas pessoas que gostariam que essa história não fosse revelada", afirmou durante uma conferência de imprensa virtual numa altura em que o filme ambiciona ter uma posição na temporada de prémios.

Além de contar uma história divertida, "a cereja do bolo" do filme é mostrar aqueles que foram ignorados nos típicos 'westerns' de Hollywood, dominados por personagens brancos, acrescentou.

The Harder They Fall

O filme mostra cowboys negros, indígenas e foragidos como Nat Love, Rufus Buck e Cherokee Bill, muitos dos quais viveram em diferentes locais e momentos históricos, e que poderiam nunca se ter conhecido.

Mas o produtor, marido da diva pop Beyoncé, disse que trabalhar numa abordagem mais documental teria "afastado as pessoas" e reduzido o impacto do filme.

"Apresentando-o como uma história fictícia, mas deixando algumas coisas ali [...] penso que a música [também] funciona muito bem nisso", disse.

"Ouve-se apenas a música, sintoniza-se, gosta-se do ritmo, e toda essa informação está a passar e começa a entrar na sua alma sem que sequer se aperceba [...] É o que gosto em 'The Harder They Fall'", disse.

O rap e a história estão entrelaçados no filme e ambos funcionam muito bem "como fios condutores", acrescentou Jay-Z, destacando o impacto de algumas letras no enredo.

Jay-z comentou que muitos 'westerns' de Hollywood incluem referências que não correspondem à realidade, como o poncho de Eastwood na famosa trilogia.

Em "The Harder They Fall", a banda sonora traz uma ampla gama de influências, incluindo a estrela do reggae Barrington Levy.

"Quando se ouve Barrington Levy, pensa-se, 'Bom, isso não é música do velho Oeste'. Mas a melodia italiana em 'Oklahoma' também não era!", destaca.

"The Harder They Fall" está disponível na Netflix desde 22 de outubro.