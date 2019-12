O novo filme do artista e ativista chinês Ai Weiwei, “The Rest”, segue-se a “Human Flow” e procura mostrar “as consequências da crise e luta constante” dos refugiados, para quem o esforço “ainda está a começar”.

“The Rest” será exibido em estreia nacional no dia 5 de dezembro, na Universidade Católica do Porto, com o comentário do Alto Comissário para as Migrações, Pedro Calado.

A sessão, pelas 21:00, é promovida em parceria pela associação Meeru – Abrir Caminho com a pós-graduação em Direitos Humanos da Católica, o Cineclube EA e a plataforma Humans Before Borders (HuBB), tendo entrada gratuita.

O artista e ativista recorda o trabalho de “Human Flow”, exibido no Festival de Veneza em 2017, como uma “visão global da crise de refugiados no mundo”, enquanto “The Rest” “mostra as consequências da crise e a luta constante” dos migrantes, explica em entrevista à Agência Lusa.

“Mostra o tipo de jornada por que cada um tem de passar e como são tratados após chegarem à Europa. Escapar para um lugar seguro, uma terra de democracia e liberdade, não corre como eles esperavam”, acrescenta.

Assim, “The Rest” mostra precisamente o desencanto de perceber “que as suas jornadas difíceis acabaram de começar”, ainda que Weiwei admita que de “Human Flow”, um filme com pendor humanitário, possa ter tido “um impacto zero” na sociedade.

“Como artista, faço filmes para estender a minha própria preocupação e aprender com a crise. Quero conhecer estas pessoas, estas pessoas que são chamadas de refugiados. Para mim, são seres humanos, indivíduos, mães, irmãs, em nada diferentes da minha família”, comenta.

Assim, e com uma dor e sofrimento que espelha a de muitos pelo mundo, essas semelhanças não chegam para que o artista possa compreender “o impacto que um filme como ‘The Rest’ tem na sociedade global”.

“Age, antes, como uma prova do nosso tempo. No futuro, quando alguém vir este filme, vão entender o que fizemos [enquanto sociedade] e o quão vergonhoso foi este tempo”, atira.