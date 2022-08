"The Sandman", a série de sucesso da Netflix que adapta a BD de culto de 75 volumes editada desde 1989, é o culminar de décadas de tentativas.

A demora frustrava os fãs, mas agora chegou uma confissão pública: ainda na década de 1990, Neil Gaiman fez descarrilar os planos para a sua banda desenhada ser adaptada ao cinema.

Numa nova entrevista, o autor admite ter sido o responsável por fazer chegar anonimamente à imprensa um argumento que tinha sido escrito por Jon Peters, que é mais conhecido por ter produzido as versões de 1976 e 2018 de "Assim Nasce uma Estrela".

"Era o pior argumento que alguma vez tinha lido seja de quem for", recordou à Rolling Stone.

Neil Gaiman disse exatamente o mesmo quando uma pessoa do escritório de Jon Peters lhe telefonou a perguntar o que tinha achado e a seguir decidiu matar o projeto antes de avançar mais.

"Mandei o argumento ao 'Ain’t It Cool News', que naquela altura era lido pelas pessoas", recordou, numa referência implícita à decadência do 'site' de entretenimento na última década, principalmente após as acusações de alegados crimes sexuais contra o seu fundador Harry Knowles.

"E pensei, o que será que o Ain’t It Cool News vai pensar do argumento que vão receber anonimamente. E eles escreveram um artigo fabuloso sobre como era o pior argumento que alguma vez lhes tinha sido enviado. E, de repente, a possibilidade desse filme aconteceu desapareceu", recordou com natural satisfação.

"E em vez disso, Jon Peters virou a sua atenção para o ‘Wild Wild West", concluiu.

Esse esforço também se tornou famoso, mas pelos piores motivos: o 'western' futurista de 1998 é considerado o pior filme na carreira de Will Smith.