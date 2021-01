"The Tomorrow War" deverá ser o próximo grande filme de Hollywood a ir parar ao streaming.

O filme de ficção científica de grande orçamento decorre num futuro próximo onde Chris Pratt é um soldado envolvido numa guerra em que o destino da Humanidade depende da sua capacidade de confrontar o seu próprio passado após a Terra ter sido invadida por extraterrestres.

A grande aposta para as bilheteiras deveria ter estreado nos cinemas a 25 de dezembro de 2020, mas foi adiada para 23 de julho deste ano por causa da pandemia.

Agora, com 60% de todos os cinemas fechados só nos EUA e Canadá e o investimento dos financiadores parado, Hollywood procura alternativas e o filme foi mostrado aos responsáveis das plataformas de streaming durante o fim de semana, que mostraram um forte interesse.

Segundo a imprensa especializada, a Amazon lidera a corrida com uma proposta de compra "agressiva" de 200 milhões de dólares.

Embora estes acordos estejam rodeados de secretismo, parece ser valor recorde pago por uma plataforma para ficar com um filme pronto a ser lançado: ultrapassaria os 125 milhões que a mesma Amazon deu por "2 Príncipes em Nova Iorque" com Eddie Murphy (a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque") e os 70 milhões com que a Apple TV+ avançou para ficar com "Missão Greyhound", de e com Tom Hanks.