É mais um capítulo na fase da vida do "Thor gordo" [Fat Thor], a designação oficial dos fãs para a forma (ou a falta dela) como o super-herói se apresentou em "Vingadores: Endgame".

Grande defensor do aspeto desmazelado, bem longe do atleticismo das participações anteriores no Universo cinematográfico Marvel, Chris Hemsworth partilhou um vídeo dos bastidores com uma nova faceta artística: a tocar a balada "Hurt" de Johnny Cash.

As imagens foram divulgadas primeiro no programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", onde o ator deu uma entrevista a promover o seu novo filme, "MIB: Homens de Negro - Força Internacional", já em exibição nos cinemas.

VEJA O TRAILER DE "MIB: HOMENS DE NEGRO - FORÇA INTERNACIONAL".