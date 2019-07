Um homem no Canadá tentou usar uma carta de condução com a identidade do Thor para comprar canábis pela internet.

Acabou detido não pela aquisição da droga, que é legal no país, mas pelo uso do documento falso do super-herói do Universo Cinematográfico Marvel.

A imagem do documento tornou-se viral após ter sido partilhada por uma utilizadora do Twitter, que revelou estar a "perder a cabeça" com o que lhe tinha enviado a irmã, que trabalha no estabelecimento online.

A razão é compreensível: além de usar a fotografia sorridente do ator Chris Hemsworth (que ainda não reagiu à "apropriação"), destaca-se o espírito inventivo nos detalhes pessoais.