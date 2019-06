O último trabalho nos próximos tempos a chegar aos cinemas será "Homens de Negro: Força Internacional", já este mês. Há ainda "Dhaka", uma produção Netflix ainda sem data de estreia.

No passado, o ator já tinha admitido que lhe era penoso deixar a família em Byron Bay (Austrália) para filmar no estrangeiro duranta longos períodos de tempo.

Há quase três anos que tem poucas folgas na agenda.

A rodagem de "Thor: Ragnarok" foi de julho e outubro de 2016 e "12 Indomáveis" arrancou em novembro e acabou em janeiro de 2017.

Seguiram-se os monumentais "Vingadores: Guerra do Infinito" e "Endgame", que foram de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 (com mais cenas gravadas entre setembro e outubro).

"Sete Estranhos no El Royale" começou no final de janeiro de 2018 e terminou no início de abril.

Em julho arrancou com "Homens de Negro: Força Internacional", que terminou em outubro. Em novembro, já estava em "Dhaka", cuja rodagem terminou só em março deste ano.

Pelo meio ainda houve a pré-produção para estes filmes e ainda a respetiva promoção em presenças por todo o mundo.