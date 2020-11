Os filmes "Past Perfect", de Jorge Jácome, e "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, foram hoje nomeados para os Prémios do Cinema Europeu, na categoria de melhor curta-metragem.

Os dois filmes competem com “All Cats are Grey in The Dark”, de Lasse Linder, “Genius Loci”, de Adrien Mérigeau, e “Sun Dog”, de Dorian Jespers.

As nomeações foram anunciadas hoje (10) no Festival de Cinema Europeu de Sevilha.

Os candidatos ao EFA na categoria de curta-metragem são selecionados em parceria com 24 festivais de cinema europeus, sendo o Curtas Vila do Conde o evento português da rede.

Os vencedores serão revelados durante a cerimónia virtual dos EFA às 19 horas de 10 Dezembro, depois da votação dos 3800 membros da academia.

"Tio Tomás, a contabilidade dos dias" tem somado vários prémios internacionais desde a estreia mundial, em 21 de março de 2019, no Monstra – Festival de Animação de Lisboa, e esteve entre os 10 finalistas à nomeação para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação deste ano.

Entre as conquistas desta curta-metragem destaca-se o galardão de Melhor Curta-Metragem nos prémios 'Annie' de 2020, considerados os Óscares do cinema de animação.

Com esta película, Regina Pessoa já recolheu, também, o Prémio do Júri do Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), o Grande Prémio do Anima Mundi – Festival Internacional de Animação (Brasil), o prémio de Melhor Realizadora no Festival Internacional de Animação de Pernambuco, e o Prémio de Excelência na competição de curtas-metragens do Festival de Animação de Tóquio.

O filme é uma homenagem ao tio Tomás de Regina Pessoa, “um homem humilde e um pouco excêntrico, que teve uma vida simples e anónima”, e foi criado “a partir das memórias afetivas e visuais” da infância da realizadora.

"Com este filme eu gostaria de testemunhar que não é preciso ser-se alguém para se ser excecional na nossa vida", explicou em várias entrevistas Regina Pessoa.

Nascida em Coimbra, em 1969, Regina Pessoa, ue começou a trabalhar como animadora nos filmes do cineasta português Abi Feijó, é uma das mais premiadas realizadoras de sempre do cinema de animação, português. Além de "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", os trabalhos "História trágica com final feliz" e "Kali, o pequeno vampiro" somam mais de 80 distinções.

Pertence desde 2018 à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, por convite da organização.

"Past Perfect" deriva da peça de teatro "Antes", de Pedro Penim, na qual Jorge Jácome tinha trabalhado a componente visual. O realizador reescreveu o texto original, adaptando-o às suas interrogações pessoais e ao contexto cinematográfico.

Apesar de ter feito vários trabalhos durante o tempo em que estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, Jorge Jácome considera-se realizador a partir de "Plutão", curta-metragem de 2013. Depois dessa fez as curtas "A guest + a host = a Ghost" (2015), "Fieste Forever" (2017) e "Flores" (2017).

Jorge Jácome apresenta, então, "Past Perfect" como "um balanço e um ponto de situação" sobre o que faz e para onde quer seguir no cinema, tendo como base essa perceção da origem da melancolia, disse em entrevista no ano passado à agência Lusa.

As outras nomeações

Martin Eden

Num ano marcado pela pandemia, estão nomeados para Melhor Filme Europeu “Another Round”, de Thomas Vinterberg (Dinamarca); “Berlin Alexanderplatz” (que tem no elenco o luso-guineense Welket Bungué), de Burhan Qurbani (Alemanha); “Corpus Christi”, de Jan Komasa (Polónia); “Martin Eden”, de Pietro Marcello (Itália); “The Painted Bird”, de Václav Marhoul (República Chega); e “Undine”, de Christian Petzold (Alemanha).

Para Melhor Realização, estão na corrida Thomas Vinterberg, Jan Komasa e Pietro Marcello, a que se juntaram Agnieszka Holland por "Charlatan", Francois Ozon por "Verão de 85", e Maria Sødahl por "Hope".

Para Melhor Ator Europeu (nomeação que não implica que tenha mesmo nascido na Europa, mas trabalhado num filme do continente) estão Bartosz Bielenia ("Corpus Christi"); Goran Bogdan ("Father"); Elio Germano ("Volevo nascondermi"); Luca Marinelli ("Martin Eden"); Mads Mikkelsen ("Another Round"); e Viggo Mortensen ("Falling").

Paula Beer ("Udine"); Natasha Berezhnaya ("Dau. Natasha"); Andrea Bræin Hovig ("Hope"); Ane Dahl Torp ("Charter"); Nina Hoss ("My Little Sister"); e Marta Nieto ("Madre") concorrem para Melhor Atriz.

