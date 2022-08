Shia LaBeouf converteu-se ao catolicismo depois de estudar a vida do Padre Pio para um filme e passar pela pior fase da sua vida.

Numa nova entrevista divulgada na quinta-feira à noite no mediático programa de uma das mais importantes e influentes personalidades da Igreja Católica nos EUA, o ator de 36 anos revelou que pensou em suicídio após uma série de escândalos públicos ao longo dos anos que culminaram em 2020 com a realizadora Olivia Wilde a despedi-lo durante os ensaios para o filme "Não Te Preocupes Querida" por comportamento agressivo e a antiga namorada, a cantora e compositora britânica FKA Twigs, a acusá-lo e processá-lo por abusos físicos e psicológicos (a estilista Karolyn Pho revelou pouco depois que foi alvo de comportamentos semelhantes).

"Neste momento, sou radioativo. Ninguém quer falar comigo, incluindo a minha mãe. O meu manager não me telefona. O agente não telefona. Não estou mais ligado ao negócio [do cinema]. Tive uma arma na mesa. Estou daqui para fora. Não queria mais estar vivo quando isto tudo aconteceu. Vergonha como nunca tinha antes experimentado — o tipo de vergonha em que você se esquece como respirar. Você não sabe para onde ir. Não se pode sair para comer, tipo, um taco", revelou o ator ao bispo Robert Barro no seu programa "Word on Fire Catholic Ministries".

"Mas também estava neste profundo desejo de aguentar", acrescentou.

A estrela da saga "Transformers" e de "Borg vs. McEnroe" e "Honey Boy" diz que ultrapassou este período sombrio em resultado da sua conversão ao catolicismo, motivada pelas pesquisas, incluindo viver num mosteiro no sul de Itália, para interpretar o controverso Padre Pio no próximo filme de Abel Ferrara, que terá estreia mundial no próximo Festival de Cinema de Veneza, a a forma tradicional de celebrar missas em Latim.

TRAILER "PADRE PIO".



O ator revelou que o projeto surgiu após juntar-se a vários grupos religiosos 'online' e coincidir com o realizador na reunião por 'zoom' de um "programa espiritual", mas o encontro com a fé foi uma surpresa pois o seu estado de espírito ao aceitar a proposta era a carreira e não Deus.

O resultado, garante, foi ter conseguido deixar de lado o que descreve como o “antigo eu” e ver que “a minha vida levou a uma grave imposição de dor e danos a outras pessoas”.

Aquando da revelação das acusações de FKA Twigs em dezembro de 2020, Shia LaBeouf disse que muitas não eram verdadeiras, mas “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade.

Referindo-a apenas como "a mulher que me acusou de tudo isto", o ator diz agora que quis ir às redes sociais naquela altura para justificar tudo, mas "agora vejo que... a mulher salvou a minha vida. Ela foi, para mim, uma santa na minha vida. Ela salvou a minha vida".

Estas acusações irão a tribunal a 17 de abril de 2023.

A ENTREVISTA.