"Top Gun: Maverick" tornou-se a maior estreia na carreira de Tom Cruise e também bateu um recorde de bilheteira com 15 anos.

Segundo os dados finais, a sequela do filme de 1986 arrecadou 156 milhões de dólares [145,88 milhões de euros] a partir de 4.732 cinemas (um recorde de lançamento) no fim de semana prolongado de sexta a segunda-feira nos EUA, conhecido por "Memorial Day Weekend", por incluir o feriado em que se homenageiam os militares que morreram em combate.

O recorde deste fim de semana pertencia aos 153 milhões de "Piratas das Caraíbas - Nos Confins do Mundo", em 2007.

Esta também é a segunda melhor estreia de 2022, atrás de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que arrecadou 187,4 milhões no primeiro fim de semana de maio.

Inicialmente previsto para chegar aos cinemas em junho de 2020 antes do impacto da pandemia, a estreia de "Top Gun: Maverick" ultrapassa todas as expectativas: os estudos de mercado do estúdio e de vários analistas apontavam para 92 milhões de dólares, mas houve quem considerasse a previsão conservadora, esperando que o valor ultrapassasse os 100 milhões. Mesmo os responsáveis das salas de cinema, mais otimistas, apontavam para receitas acima dos 125 milhões.

Passados 36 anos sobre o primeiro filme que o tornou uma super estreia global, o resultado também é um recorde pessoal para Tom Cruise, que nunca teve um filme a abrir com mais de 100 milhões: o melhor tinham sido os 64,9 milhões arrecadados por "Guerra dos Mundos" em três dias em 2005 e os 61,2 milhões de "Missão: Impossível - Fallout" em 2018 (os valores não estão ajustados à inflação).

"Top Gun: Maverick" também arrecadou 128 milhões de dólares a nível internacional, para um total global de 248 milhões, o que é outro recorde para Tom Cruise, que teve o seu melhor lançamento com os 172,3 milhões de "A Múmia" em 2017 (valor que incluía China e Rússia, o que não é o caso agora).

Todos estes valores ficam abaixo das estreias de vários títulos da Marvel e outras grandes produções de Hollywood, mas Tom Cruise não costuma ser associado a aberturas arrasadoras, nem mesmo na saga "Missão: Impossível": em vez disso, os seus filmes duram e duram nas bilheteiras, fim de semana após fim de semana.

Exemplo disso é precisamente o primeiro "Top Gun", que foi o filme mais rentável em 1986, embora o mercado de cinema fosse muito diferente: a estreia em primeiro lugar foi de 8,2 milhões, mas arrecadou 176,8 antes de sair dos cinemas, só nos EUA.

Também foi revelado que 55% do público da sequela tinha 35 anos ou mais, um dado importante já que se trata de um público que tem mostrado mais relutância em regressar às salas durante a pandemia, principalmente no primeiro fim de semana de estreia.

O TRAILER DE "TOP GUN: MAVERICK".