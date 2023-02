Nada se mete no caminho de Tom Cruise para cumprir os prazos nos seus filmes... a não ser uma coroação na monarquia mais importante do mundo.

O ator de 60 anos terá conseguido deixar "chocados" alguns membros da equipa do oitavo filme "Missão: Impossível" ao impor ao estúdio e aos produtores a suspensão da rodagem para que possa ir à coroação do novo monarca britânico.

"O Tom foi convidado para ir à coroação do Rei Carlos e jamais recusaria algo assim", disse uma fonte ligada à produção de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Dois" ao tabloide britânico The Sun.

"É um evento de muito prestígio e o Tom é um monárquico - além de que ele agora é próximo do Príncipe William e de [Duquesa] Kate [Middleton]. Ele disse aos produtores para parar a produção no fim de semana da coroação para que possa ir", avançou a mesma fonte (a "proximidade" com o Príncipe herdeiro é uma referência aos eventos à volta de "Top Gun: Maverick", incluindo a organização de um visionamento privado para estes grandes e privilegiados fãs e a antestreia em Londres).

Entre rodagem, pós-produção e refilmagens, "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Dois" tem um apertado calendário para cumprir a data de estreia de 28 de junho de 2024 (a "Parte Um" chega aos cinemas a 13 deste de julho deste ano).

"Chocou algumas pessoas no filme, porque o Tom é extremamente focado no trabalho e normalmente nunca se desviaria da sua intensa agenda de compromissos. Mas algo tão importante — e grandioso — como a coroação do Rei Carlos é algo que nunca quereria perder. É algo muito especial para o Tom ter sido convidado e sente-se honrado", destacou a fonte.

TRAILER LEGENDADO "MISSÃO IMPOSSÍVEL - AJUSTE DE CONTAS: PARTE UM".