Tom Cruise está de volta às proezas acrobáticas dos filmes "Missão: Impossível" e regressou às redes sociais para deixar uma mensagem a agradecer aos fãs.

"Ola a todos, aqui estamos nós sobre a deslumbrante África do Sul e estamos a filmar 'Missão: Impossível - Dead Reckoning' partes um e dois. Não queria que o ano terminasse sem agradecer a todos vocês por terem ido aos cinemas e obrigado por apoiarem 'Top Gun: Maverick'", diz ao ator para uma câmara sob o ruído de fundo de uma aeronave a grande altitude.

As imagens revelam-no a seguir ao lado de Christopher McQuarrie, que realiza os dois filmes e também contribuiu para escrever e produzir "Top Gun: Maverick", que lhe diz que têm de avançar com a rodagem da cena e rejeita categoricamente o desafio para saltarem juntos: "Nunca na tua vida".

O ator salta, previsivelmente com um operador de câmara, e depois de estabilizar a sua posição continua o discurso.

"Como sempre, obrigado por nos deixarem entreter-vos. É verdadeiramente a honra de uma vida. Estou a ficar sem altitude, portanto tenho de voltar ao trabalho. Temos de conseguir este plano. Tenham uma temporada festiva muito segura e feliz. Vemos-nos no cinema”, conclui antes de ser levado por uma corrente de vento.

O vídeo termina com o anúncio da chegada de "Top Gun: Maverick" à plataforma de streaming Paramount+ a 22 de dezembro (disponível em Portugal através da Skyshowtime). Trata-se do filme mais rentável do ano nos cinemas, com mais 1,4 mil milhões de receitas.

Os próximos filmes "Missão: Impossível" chegam aos cinemas a 14 de julho de 2023 e 28 de junho de 2024.

O VÍDEO.