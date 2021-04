Tom Cruise salvou a colega Elisabeth Shue de ser morta por um helicóptero durante a rodagem do filme "Cocktail" (1988).

A ação passou despercebida durante mais de 30 anos até ser divulgada por Bill Bennett, operador de câmara do filme, num grupo privado no Facebook chamado "Crew Stories" [histórias de equipa] e recuperada pelo tablóide britânico The Sun.

O depoimento foi visto pelo argumentista Mike Timm, que o enviou ao realizador Christopher McQuarrie, que está a trabalhar com o ator no sétimo "Missão: Impossível", que confirmou que era verdade.

Tudo aconteceu durante a gravação a partir de um helicóptero de uma cena na praia com os atores a cavalgar pela areia. Após várias tomadas, o aparelho pousou e os dois subiram para ver as gravações no monitor e ouvir as indicações do realizador Roger Donaldson.

Como o aparelho só ia estar no chão poucos minutos, o piloto deixava o motor a funcionar com os rotores a girar, o que causava bastante barulho. E a parte mais importante e perigosa é o rotor de cauda.

"O rotor é invisível quando está a girar e se se for de encontro a ele, mata-nos instantaneamente. É uma área totalmente proibida ao trabalhar à volta de helicópteros", escreveu Bill Bennett.

Foi após uma destas operações temporárias para ver as imagens que Elisabeth Shue saiu de rompante entusiasmada... em direção à parte de trás do helicóptero.

Preso por um arnês de segurança, Bill Bennett não consegui correr para a impedir e inclinou-se freneticamente a gritar para ela parar. Foi nessa altura que Tom Cruise viu para onde a colega se estava a dirigir.

"O Tom é um piloto, treinado tanto em aviões como helicópteros, e viu imediatamente o perigo. Ele lançou-se atrás dela, mas só foi capaz de agarrar -lhe as pernas, atirando-a para o chão. Ele revirou-a e arrastou-a ao mesmo tempo, e conseguia ver-se a ira momentânea no rosto dela enquanto gritava 'Por que é que fizeste isso?'. Mas por essa altura ele está a apontar para o rotor de cauda, ​​que agora está a três metros de distância, gritando-lhe que quase morreu. Nessa altura, ela ficou branca e ele puxou-a de regresso à parte da frente do helicóptero e afastaram-se", continua o relato.

"Todos nós no helicóptero ficámos bastante abalados com o que quase tinha acontecido, mas não havia nada para dizer. Naquele momento, o Tom tinha literalmente salvo a vida dela", acrescentou.

O incidente aconteceu em 1987, quando as “reuniões obrigatórias de segurança não eram uma prática habitual”, recordou Bill Bennett.

"Se fosse hoje em dia, teria havido uma reunião de segurança muito formal que aconteceria antes da chegada do helicóptero, discutindo todos os perigos de trabalhar perto deles", concluiu.