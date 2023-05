Nos últimos anos, Idris Elba tornou-se um favorito sentimental dos fãs para ser o próximo 007, apesar de os produtores da saga terem dito que estão à procura de um ator com "30 e poucos" para ser o sucessor de Daniel Craig durante vários filmes durante mais de uma década.

Juntando-se à especulação sobre o tema, Tom Hanks disse que o britânico seria uma grande escolha.

"Perceba isto. James Bond tem licença para matar. Eu emitiria essa licença ao Idris Elba apenas com base no trabalho que o vi fazer", disse à BBC o norte-americano vencedor de dois Óscares.

Entrevistado a pretexto do lançamento de "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece", o seu primeiro livro de ficção, o tema surgiu durante uma discussão sobre a alteração de obras de autores como Ian Fleming, Agatha Christie e Roald Dahl para responder às "sensibilidades modernas".

"Acho que aqui somos todos adultos. Vamos ter fé nas nossas próprias sensibilidades, em vez de ter alguém a decidir o que nos pode ou não ofender. Deixem-me decidir sobre o que é que me ofende e o que é que não me ofende. Sou contra a leitura de qualquer livro de qualquer época que diga 'editado por causa das sensibilidades modernas'", foi a resposta.