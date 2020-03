Tom Hanks e a sua esposa, a atriz Rita Wilson, tiveram testes positivos ao coronavírus.

A informação foi dada pelo próprio ator nas redes sociais.

"A Rita e eu estamos aqui em baixo na Austrália. Sentimo-nos um pouco cansados, como se tivéssemos alguns resfriados, algumas dores no corpo. A Rita teve alguns calafrios que iam e vinham, também febre ligeira", explicou.

"Para fazermos as coisas como devem ser, como é necessário neste momento no mundo, fomos testados ao coronavírus e o resultado foi positivo", acrescentou.

"Portanto, agora. O que fazer a seguir? Os responsáveis médicos tem procedimentos que devem ser seguidos. Nós, os Hanks, seremos testados, observados e isolados o tempo que a saúde pública e segurança consideraram necessário. Não há muito mais a fazer do que uma a abordagem dia a dia, não é? Iremos manter o mundo informado e atualizado", concluiu.

Tom Hanks e a esposa, ambos com 63 anos, estão na Autrália por causa do "biopic" sobre Elvis Presley, que será realizado por Baz Luhrmann ("Moulin Rouge"), atualmente com estreia prevista para chegar aos cinemas a 1 de outubro de 2021.

Como a informação foi dada pelo próprio ator, ainda não foi possível apurar se outros membros da equipa do filme foram infetados.

"Fomos alertados que um membro da equipa no nosso filme sobre Elvis, que está atualmente em pré-produção na zona de Gold Coast [Queensland], testou positivo para o COVID-19 (coronavírus). Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as agências de saúde australianas apropriadas para identificar e entrar em contacto com qualquer pessoa que possa ter estado em contato direto com a pessoa em questão", informou o estúdio Warner Bros em comunicado.

"A saúde e a segurança dos membros de nossa empresa são sempre a nossa principal prioridade e estamos a tomar precauções para proteger todos os que trabalham nas nossas produções em todo o mundo", conclui.

Ainda sem título oficial, o filme irá retratar Elvis (papel de Austin Butler) desde a pobreza até se tornar um ícone global, um percurso em que foi determinante a complexa relação com o "Coronel" Tom Parker, o empresário que o descobriu e é descrito por alguns como a sua "sombra sinistra".

Tom Hanks interpreta este promotor de espectáculos, intitulado o "coronel" pelo estilo muito próximo do tipo marcial, que se tornou o empresário do cantor em 1955 após ter assistido a uma das suas atuações.

