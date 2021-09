Após a paragem forçada pela pandemia que levou a organização a pensar em desistir, vão regressar em outubro a Lisboa as sessões Cinepop com filmes icónicos do cinema, numa oportunidade invulgar de serem vistos no grande ecrã.

Com os protocolos de segurança pandémicos ainda em vigor e as regras para espaços interiores, incluindo o uso da máscara e necessário distanciamento social, o Fórum Lisboa (antigo Cinema Roma) voltará a receber estas sessões do "cinema retro", antecedidas de apresentação de Nuno Markl.

Sempre aos domingos às 16h00, o regresso começa a 10 de outubro com "Janela Indiscreta", o clássico de Alfred Hitchcock com James Stewart e Grace Kelly.

No mesmo mês serão exibidos também "A Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick (17) e "Top Gun - Ases Indomáveis", de Tony Scott (24).

Em novembro, as sessões serão com "Star Trek: O Filme", de Robert Wise (7); "007: Ordem Para Matar", de Terence Young (14), o segundo filme da saga e também muito reconhecido pelo título original "From Russia With Love"; e "Star Trek II: A Ira de Khan", de Nicholas Meyer (28).

Para dezembro foram programados "Nova Iorque Fora de Horas", de Martin Scorsese (5); "Assalto ao Arranha-Céus", de John McTiernan (12) e "Willow - Na Terra da Magia", de Ron Howard (19).