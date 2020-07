A partir desta semana, todas as quintas-feiras poderá encontrar o Top Tendinha no SAPO Mag, uma rubrica semanal em vídeo com as escolhas do crítico de cinema Rui Pedro Tendinha no cinema, no streaming e no MEO Videoclube. O Top Tendinha será o seu guia para o que de melhor pode ver em filmes e séries a cada semana.

Podem acompanhar todas as edições já a partir desta quinta-feira na área especial do SAPO Mag dedicada à rubrica.

Rui Pedro Tendinha é crítico do Diário de Notícias, criador do Cinetendinha, mantém uma colaboração no FamaShow e tem sido uma das caras da SIC nos Óscares. Na rádio é o especialista de cinema da ANTENA 3, estando ainda ligado à programação do festival YMotion, em Famalicão. Junta-se agora ao SAPO Mag como colaborador.

Nos dias de folga gosta de ver futebol e imaginar que e a vida é um filme. Pertence ainda da FIPRESCI, federação dos críticos internacionais, e já entrevistou vedetas como Julia Roberts, Anthony Hopkins, Denzel Washington, Robin Williams, Javier Bardem, Daniel Craig, Jane Fonda, Philipe Seymour Hoffman, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Angelina Jolie, Georges Clooney, Jon Stewart, Emma Thompson, Robert De Niro, Cameron Diaz, Spike Lee, Woody Allen, Meryl Street, etc.