Esta semana no Top Tendinha vamos até ao Trindade para redescobrir Kléber Mendonça Filho, o messias do novo cinema brasileiro. Um ciclo que nos dá a ver todo o cinema de longa-metragem do cineasta brasileiro. Mas a escolha em casa remete para o Meo Filmes e Séries onde chega uma reposição de luxo: o clássico dos clássicos: "Cyrano de Bergerac", de Rappenneau.

Enquanto isso, à boleia das nomeações dos Emmys, olhar para a HBO Portugal e para a série "I Know This Much is True", com Mark Ruffalo.