Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

O novo de Judd Apatow , "O Rei de Staten Island", está nas salas e merece algumas vénias , tal como o regresso de um Nicolas Cage demente em "Color Out of Space" , inédito no MEO Videoclube. No streaming todos os caminhos vão dar a Alba Baptista e a Nuno Lopes na Netflix . Rui Pedro Tendinha explica tudo...