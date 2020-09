Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Numa altura em que "Tão Perto, Tão Longe", de Cédric Klapisch, não tem data de estreia, o Top Tendinha antecipa esta comédia de desencontros do realizador de "A Residência Espanhola". No Streaming, todos os olhares vão dar a Wim Wenders, o cineasta mais visto do verão na Filmin. Enquanto isso, a pérola da semana aparece no VOD com "As Ondas", drama genial de Trey Edward Shults, filme de choque destinado a culto imediato. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram