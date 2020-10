Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

A estreia na Netflix de "Os 7 de Chicago" é o grande destaque cinematográfico da semana. O filme com Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Mark Rylance deverá estar na corrida para os Óscares e o mundo pode contar com uma nomeação de melhor argumento para Aaron Sorkin. Enquanto isso, nas salas, o crítico Tendinha aposta em "Um Animal Amarelo", do brasileiro Felipe Bragança, com a sua companheira Catarina Wallenstein, reflexão válida sobre os traumas de um desterro deste Brasil em transe. Por fim, cinema português nas escolhas do MEO Videoclube, com "Patrick", de Gonçalo Waddington, com Alba Baptista.