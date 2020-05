A Netflix divulgou esta segunda-feira (18) as primeiras imagens de "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas", o novo filme de Spike Lee.

O filme com 154 minutos é visto como um forte candidato aos próximos Óscares (Lee ganhou a estatueta apenas pelo argumento de "BlacKkKlansman: O Infiltrado") e fica disponível na plataforma a partir de 12 de junho.

Segunda a sinopse oficial, a história centra-se em quatro veteranos de guerra afro-americanos, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.), que regressam ao Vietname para recuperar os restos mortais do seu líder de esquadrão (Chadwick Boseman), caído em combate, e para procurarem um possível tesouro escondido.

Durante a missão, os heróis, acompanhados pelo filho de Paul (Jonathan Majors), terão de enfrentar homens e natureza, enquanto são confrontados com as consequências intemporais da Guerra do Vietname.

Além das presenças de Chadwick Boseman ("Black Panther") e Delroy Lindo, que reencontra o realizador após "Malcolm X" (1992), "Crooklyn" (1994) e "Passadores" (1995), no elenco estão Paul Walter Hauser e os franceses Jean Reno e Mélanie Thierry.