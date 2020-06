Saga continua com novos atores e recua no tempo após dois filmes com Taron Egerton e Colin Firth.

Após dois filmes com Taron Egerton e Colin Firth, a saga "Kingsman" vai recuar no tempo e contar a história da origem da primeira agência secreta independente e dos seus espiões cheios de estilo. Acabou de ser divulgado o trailer de "The King's Man: O Início", que mantém como realizador Matthew Vaughn e junta um grande grupo de atores: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance. "Enquanto os piores tiranos e criminosos da história se reúnem com o objetivo de planear uma guerra para roubar milhões, um homem vai correr contra o tempo para os deter", destaca a sinopse oficial que foi divulgada sobre o recuo da saga até ao início do século XX. A estreia nos cinemas está anunciada para 17 de setembro de 2020.