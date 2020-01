Desde 2009 que não se esperava tanto, mas praticamente três anos depois está quase a chegar mais um filme daquela que é uma das sagas de cinema mais populares em todo o mundo.

A família Toretto está de volta e alargada, com duas grandes surpresas reveladas no primeiro trailer lançado esta sexta-feira de "Velocidade Furiosa 9" durante um concerto de música que juntou as estrelas em Miami.

A dominar os cinemas a partir de 21 de maio e claramente a querer cumprir a promessa habitual de ser "o maior de todos" (a rodagem durante cinco meses passou por Londres, Edimburgo, Tiblisi, Phuket & Krabi e Los Angeles), juntam-se os habituais Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges e Nathalie Emmanuel como membros da alargada família Toretto, além de Jordana Brewster, ausente do filme anterior.

Charlize Theron, a ciberterrorista Cipher e Helen Mirren, como mãe dos irmãos Shaw, também regressam do oitavo filme.

As principais novidades no elenco são John Cena, Michael Rooker, Finn Cole e os cantores Cardi B e Ozuna.

Importante é também quem está atrás das câmaras: o realizador Justin Lin, que começou com "Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio" (2006), o terceiro da saga, e continuou com "Velozes e Furiosos" (2009), "Velocidade Furiosa 5" (2011) e "Velocidade Furiosa 6" (2011), tendo um papel decisivo na transição da saga das "corridas ilegais" para os atuais grandes espetáculos de ação.

"Velocidade Furiosa 9" será o penúltimo título da saga, que fecha oficialmente com o décimo filme em abril de 2021.