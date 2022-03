Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall foram as três apresentadoras (anfitriãs) da cerimónia dos Óscares e Amy Schumer é a primeira a falar publicamente sobre o incidente entre Will Smith e Chris Rock no domingo à noite.

Esta terça-feira à noite, a comediante começou com uma nota mais alegre: "Acho que podemos todos concordar que a melhor forma de descomprimir do que aconteceu é fazerem streaming da minha série 'Life & Beth' e verem-me em digressão este outono".

Mas o tom tornou-se a seguir mais sério, com Schumer a dizer que ainda está sob o impacto do que aconteceu e "traumatizada".

"Adoro o meu amigo Chris Rock e acho que ele lidou com aquilo como um profissional. Continuou lá em cima e deu um Óscar ao seu amigo Questlove e a coisa toda foi tão perturbadora", acrescentou.

"Tanta dor em Will Smith, seja como for ainda estou em choque e atordoada e triste. Tenho orgulho em mim e nas minhas colegas. Mas sim. Esperando que esta sensação doentia desapareça do que todos testemunhámos", conclui a mensagem.

O incidente da bofetada continua a ser comentado dentro e fora de Hollywood.

Na segunda-feira à noite, Will Smith partilhou uma mensagem pública com um pedido de desculpa a Chris Rock. Este ainda não reagiu publicamente ao que aconteceu, mas decidiu não apresentar queixa. A Academia dos Óscares anunciou a realização de um inquérito ao que aconteceu, que "irá demorar algumas semanas".