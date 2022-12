"Triângulo da Tristeza", da Suécia, foi eleito o Melhor Filme Europeu de 2022 nos Prémios do Cinema Europeu, entregues sábado à noite numa cerimónia presencial em Reiquiavique, na Islândia.

Lançado nos cinemas portugueses em outubro, a comédia de denúncia e da sátira mais feroz sobre as aventuras dos passageiros de um cruzeiro de luxo numa ilha deserta, que já ganhara a Palma de Ouro do Festival de Cannes, fez o pleno nas categorias a que concorria: Filme, Ator (Zlatko Burić), Realização e Argumento, ambos para Ruben Ôstlund.

"Gostaria de agradecer a todos os nossos colegas que acabaram de nos dar esta bela apreciação. Adoro a ideia de ter uma comunidade cinematográfica europeia. Estou muito orgulhoso de termos atores da Suécia, Dinamarca, França, Áustria, África do Sul, Grécia...", destacou o produtor Erik Hemmendorff no discurso final.

O DISCURSO DOS PRODUTORES



Para Melhor Filme Europeu estavam ainda nomeados "Close", de Lukas Dhont (Bélgica) e "Holy Spider", de Ali Abbasi (Dinamarca), que também tinham quatro nomeações, além de "Alcarràs", de Carla Simón (Espanha), e "Corsage - Espírito Inquieto", de Marie Kreutzer (Áustria).

Do grupo, só "Corsage", que estreou recentemente nos cinemas portugueses, esteve um prémio, o de Melhor Atriz Europeia para Vicky Krieps: eram apenas dez categorias na 35.ª edição dos prémios que visam reconhecer a excelência dos títulos produzidos na Europa, votados pela Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de 4.400 profissionais do setor.

Portugal surge simbolicamente no palmarés graças à coprodução minoritária da Ocidental Filmes no prémio de Melhor Longa-Metragem Europeia de Animação para o francês "Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto, que disse que fazer este filme "sobre família e migração permitiu reconciliar-me com imensas coisas".

Já a animação nacional "Ice Merchants", de João Gonzalez, que concorria na categoria de Melhor Curta-Metragem, perdeu para "Granny's Sexual Life", da Eslovénia.

Alain Ughetto créditos: European Film Academy

Melhor Comédia Europeia foi para "O Bom Patrão", de Fernando León de Aranoa (Espanha) , que passou pelos cinemas portugueses.

Excluídos este ano nas nomeações estavam os filmes da Rússia, numa reação à invasão da Ucrânia, que surgiu representada na vitória em Melhor Documentário Europeu de "Mariupolis 2", uma co-produção entre Lituânia, França e Alemanha que oferece um olhar seco sem narração ou banda sonora da vida diária sob as bombas e os tiros de um grupo de refugiados, habitantes de Mariupol, que resistiram a abandonar a cidade.

Já hostilizado por causa do primeiro "Mariupolis", de 2016, o realizador lituano Mantas Kvedaravicius morreu durante as filmagens, executado durante uma operação das tropas russas após ser reconhecido quando tentava abandonar aquela cidade portuária no Mar de Azov, sendo o seu corpo atirado à rua.

O prémio foi aceite pela filha, que disse "p meu pai perdeu a sua vida a entregar medicamentos às pessoas. Tenho muito orgulho por ter tido alguém assim na minha vida".



A organização da Academia de Cinema Europeu atribuiu ainda um prémio de honra, de inovação em 'storytelling', ao realizador italiano Marco Bellocchio pela minissérie "Esterno note"; e um "World Cinema Award" ao ator e cineasta palestiniano Elia Suleiman.

Para a atriz, cineasta e argumentista alemã Margarethe von Trotta houve um prémio pela carreira.

"Quando ouvi falar deste prémio pela primeira vez, descobri que há apenas duas realizadores que o receberam antes de mim, em 34 anos. Mas agora estamos a caminho. A hora da mulher acabou de começar! Para as mulheres, demora sempre mais. Mas agora estou aqui, à vossa frente. E não estou a dizer isto contra cineastas homens, porque sem Ingmar Bergman eu não estaria aqui", explicou a homenageada.

"Interdito a Cães e Italianos"

O PALMARÉS

FILME EUROPEU

"Triângulo da Tristeza", de Ruben Ôstlund (Suécia)

REALIZAÇÃO EUROPEIA

Ruben Ôstlund por "Triângulo da Tristeza"

ATOR EUROPEU

Zlatko Burić por "Triângulo da Tristeza"

ATRIZ EUROPEIA

Vicky Krieps por "Corsage - Espírito Inquieto" (Áustria)

ARGUMENTO EUROPEU

"Triângulo da Tristeza"

DOCUMENTÁRIO EUROPEU

"Mariupolis 2", de Mantas Kvedaravicius (Lituânia)

COMÉDIA EUROPEIA

"O Bom Patrão", de Fernando León de Aranoa (Espanha)

LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO EUROPEIA

"Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto (França)

DESCOBERTA EUROPEIA - PRÉMIO FIPRESCI

"Piccolo Corpo", de Laura Samani (Itália)

CURTA-METRAGEM EUROPEIA

"Granny's Sexual Life", de Urška Djukič & Émilie Pigeard (Eslovénia)