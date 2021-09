Chris Hemsworth já está em plena e intensa preparação para a rodagem da sequela de "Tyler Rake: Operação de Resgate", o filme que foi uma grande sensação durante o confinamento em abril de 2020 e se tornou o maior sucesso de sempre na história da Netflix.

O ator partilhou nas redes sociais com os muitos milhões de fãs o vídeo e a descrição técnica dos exercícios necessários para ser o mercenário mais popular da Netflix, detalhando "a transição do treino com pesos pesados ​​para movimentos funcionais com muito mais peso corporal, concentrando-se na agilidade, força e velocidade".

"Deem uma oportunidade a este pequeno treino e deixem os pulmões gritarem por misericórdia!", apelou para os que possam desconfiar que a aplicação prática é muito mais complicada do que a teoria.

Ainda sem título ou data de lançamento, "Tyler Rake 2" manterá a equipa criativa, o realizador Sam Hargrave e um argumento de Joe Russo, que produz com o irmão Anthony (os irmãos do Universo Cinematográfico Marvel).

O que muda é por onde passará a produção: a primeira missão do mercenário no Bangladesh dividiu-se entre a Austrália e a Tailândia, mas a rodagem da sequela arranca este mês em Praga, na República Checa, em vez da Nova Gales do Sul, na Austrália.

Segundo a Variety, a equipa já estava em preparação foi informada da alteração no final de agosto.

A decisão estará relacionada com a pandemia e o receio de que a produção possa ser interrompida: a Netflix e dos irmãos Russo preferiam jogar pelo seguro por causa da agenda apertada de Chris Hemsworth, que terá de regressar à Austrália em novembro ou dezembro para a preparação de "Furiosa", o próximo capítulo da saga "Mad Max".

A Austrália chegou a ser um dos destinos mais importantes para a rodagem de filmes e séries durante o confinamento do ano passado por causa da resposta inicial à pandemia, mas a incerteza aumentou nos últimos meses por causa da percentagem baixa de pessoas vacinadas, a variante Delta e complicações logísticas relacionadas com confinamentos seletivos por causa dos números de infeções.